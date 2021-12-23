《G風暴》卡司亦有鄭嘉穎（左）跟黃宗澤。（華映提供）

香港電影《G風暴》由黃百鳴監製、林德祿執導，古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出。電影7年打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，今天公佈電影預告，可以看到古天樂面臨前所未有的困境，竟然被恐怖份子逼到眼泛淚光。

《G風暴》除了卡司超越前4集之外，案情也更加複雜，從調查國際販賣人口集團為主軸，案情牽渉到香港入境處等政府部，渉案人物自然越來越多。5度扮演廉政公署官員的古天樂在以往的案件中，即便被陷害入獄，都能冷靜淡然面對，但從此集公佈的預告中見到古天樂遭受前所未見的危機，更波及身邊下屬，讓他眼泛淚光說：「身邊的人好像都是因我而死。」似乎陷入絕望。

從預告也可以看到許多刺激的動作場面，《G風暴》比過去系列作品有更多動作槍戰、公路飛車追逐、爆炸等大場面，這集更成功申請位在尖沙咀市區的文化中心和太空館實景拍攝，現場動用超過百位臨時演員，此系列導演林德祿也表示在終極篇中所運用的槍械、武器都比過去幾集多上數倍，說：「這集的動作場面，所使用的子彈消耗量，等於第1至4集總數那麼多！」

而張智霖在電影中負責多場動作場面，他笑說：「這次《G風暴》特別在很多香港具有代表性的街道上拍攝槍戰場面，我還要衝進太空館掃射，非常難得，我真的很想看到最後的成果如何。」電影明年1月14日上映。