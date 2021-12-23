民進黨將強勢修法讓新竹縣市合併，首當其衝的就是鄉鎮市長和代表會將被「消滅」，在地方已造成恐慌，傳出綠營派員走訪一些鄉鎮市了解合併意見，並以「免選可當4年區長」做安撫，如年底真的合併，依地方制度法58條規定，可能只有7位鄉鎮長可以機要職擔任區長。

新竹縣13鄉鎮市長國民黨有11席，無黨籍2席，民進黨掛零，在民進黨強推新竹縣市合併升格後，不少在基層耕耘多時的政治人物，都面臨失業危機。

像原本有意轉戰竹北市長的市代會主席林啟賢在臉書發文，指全國鄉鎮市存款最多的竹北市，代表會喊了快1年請市長普發市民每人1萬元· 到現在無動於衷，別的鄉鎮都爽發，如今碰到大新竹合併，竹北市寄存農會的47億，就會被大新竹合併收入，竹北市民，情何以堪！

地方傳出綠營早對一些鄉鎮市長展開「見縫插針」的收編工作，以不用選就能做4年區長等做安撫，實際上依照地制法第58條規定，已連任兩屆鄉鎮市長者，並不能轉任縣市合併後的直轄市的區長。

亦即，做兩屆的竹北市長何淦銘、湖口鄉長林志華、新埔鎮長林保祿及寶山鄉長邱坤桶4人，一旦縣市合併升格，並不能轉任區長，出路可能只有轉戰市議員。

新竹縣市若合併為直轄市，五峰和尖石兩個山地鄉依地制法83條規定改為區，仍進行區長和代表會選舉。竹東鎮長張順朋、關西鎮長劉德樑、新豐鄉長許秋澤、芎林鄉長黃正彪、橫山鄉長張志弘、北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠等7人，都是第一任可依法可轉任區長。

不過，依地制法58條規定，直轄市取消鄉鎮市公所改為區公所，是由直轄市長以機要人員方式進用為區長，按慣例都是任用現任的鄉鎮長，但不能進用犯內亂、外患、貪汙、違反選罷法、農會法或漁會法被起訴者。