日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有天使臉孔與驚人的I罩杯，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員，讓她人氣居高不下，更與鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）、柳瀨早紀（柳瀬さき）另外2名寫真女星，被媒體譽為「巨胸3姊妹」。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的天木純，便找來2名姊妹一起拍片，震暈一票網友。

天木純日前於TikTok平台上曬出一段影片，只見她白色的貼身針織短裙，與穿著黑色及灰色長洋裝的鈴木富美奈、柳瀨早紀側身對著鏡頭，並跟著音樂上下跳動，接著她們再轉向正面繼續跟著音樂擺動，天木純還疑似裙子太短走光，趕緊用貼圖遮住令不少人看了產生無限遐想；隨後天木純也將這3段7秒鐘的影片分享至IG上，引起網友紛紛留言「這影片莫名害我看了1小時」、「誰跟我一樣重複看了100遍」、「別再跳了頭好暈」、「都是美女」、「側面讚」、「這個光跳就有流量了」，還有台灣網友跟上時事留言「快跑美女，力宏來了」、「力宏敢我不敢」，TikTok吸引超過190萬人觀看。

事實上，這已不是天木純第1次拍短片受到熱烈迴響，先前她便曾曬出另一段「喬胸熱舞片」，吸引超過350萬人觀看。影片中，指見她綁起可以的雙馬尾，並身穿胸口挖成愛心型狀的造型短裙，一樣跟著音樂上下左右晃動，同樣令網友大噴鼻血。