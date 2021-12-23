徐若瑄近日捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，本人已在臉書上3度出面澄清，今（23日）富商老公李雲峰也透過律師發出聲明，表示相當心疼妻子受到該事件的波及，自己會出面全力保護妻子，不會再讓任何人傷害她以及家人。

對於徐若瑄先生李雲峰透過律師發表的護妻聲明,由於Vivian已經表示不會在對此事發言,徐若瑄所屬經紀公司威威巖娛樂表示:「我們知道,李先生非常堅持要捍衛妻子和家人的心情！

我們身邊認識V的人都知道，她個性有著原住民的熱情、對每個朋友都很好、真心對待如家人，也喜歡幫助別人、為人和善，這次的事件她也一直希望用以和為貴的方式處理，堅信愛與善良的力量遠勝過一切。縱使艱辛，也是無所畏懼。但此次她最心疼無辜受傷的家人。先生的捍衛，當然令她很感動，她希望此事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委屈和擔心了」

李雲峰聲明全文：

大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean

這幾天，我和你們一樣，看著李靚蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、排謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。

我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。

感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。