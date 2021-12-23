內政部打擊炒作預售屋五大措施，其中首度提出最重可處刑法3年徒刑，內政部次長花敬群表示，這是針對惡質的聯合購屋、炒作等具體行為，才會送司法處理，多數投資人、消費者不必過於恐慌。

內政部部務會報日前通過《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》修正案，將意圖炒作預售屋，影響交易價格、壟斷轉售牟利等行為，違者處100萬至500萬元罰鍰，若造成民眾恐慌和市場交易不安者，可處3年以下徒刑或併科100萬元到5000萬元罰鍰。

外界對於首度以刑法來遏止炒作預售屋行為，相當關心，但內政部尚未說明何種行為將導致觸法被關。

花敬群表示，大家非常關心平均地權條例修法後的刑責，基本上希望大家都遵守遊戲規則，除非真的是非常惡質的聯合購屋、炒作的具體行為，且充分影響到市場氛圍，甚至造成社會恐慌，這個情況下才可能提出刑事告訴，送司法單位處理。

他強調，絕大多數市場上的投資人、消費者、業者都很守法，不必過於恐慌、擔憂，終究台灣的房地產市場安定，是大家所期待的。對於違規炒房，還是要有具體事證，且經過買賣程序來塑造炒作的結果，原則上以行政裁罰為優先，除非擴大影響到社會安寧、市場交易安全，造成社會恐慌，才會動用到刑法。

修法願意跟各界多溝通，如果大家還有疑慮可以做深度討論。對於建商抱怨炒房都是針對建商而來，條文很清楚都是抑制炒作行為、阻斷投資獲利的管道，相信絕大多數的建商不會有這樣的擔憂才對。