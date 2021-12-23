美股四大指數22日同步收漲，代表科技股的那斯達克指數收漲1.18％，歐股也多收揚，帶動今（23）日亞洲股市一片榮面，台股一早衝高至17960點、大漲133點，與萬八大關僅有約40之遙，與7月中旬歷史高點18034點，更只有72點的距離，然而市場近關情怯，指數漲點隨後小幅收斂，維持17900點之上、上漲約百點。

台股今天在台積電止跌回穩，欣興、聯發科、AES-KY、台達電及台塑化、研華及鴻海等大漲下，指數大漲逾百點，日線連3紅，盤中高點17960點，是繼11月19日盤中高點17986點、12月8日盤中高點17988點之後，第三次逼近萬八大關，不過，並未過12月8日前高。

投資專家指出，封關即將進入倒數5個交易日，由於今年農曆年仍有長達11個交易日封關，若投資人不願抱股過年，賣壓很可能會在近日陸續出籠，待沒有信心持股過年的賣盤消化後，封關前仍有機會拉一波，至於封關萬八能不能站上並不重要，重要的是目前市場普看好元月行情表現。