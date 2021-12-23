美國12月消費者信心進一步增溫，顯示儘管疫情捲土重來，且財政激勵措施減少，該國經濟今年仍將強勢收尾，明年也可望持續擴張。

根據世界大型企業聯合會（The Conference Board）周三公布的調查報告，有更多消費者打算在未來6個月買房、買車或購買主要家電等大型物件，以及出遊度假。通膨的擔憂已有些緩解，美國家庭對就業市場仍然樂觀。在政府提供給家庭的補貼持續減少之際，這可能有助於提振消費者支出。

Navy Federal Credit Union企業經濟學家Robert Frick表示，消費者對2022年的看法樂觀，這進一步印證消費者支出將持續增長，成為推動經濟擴張的主要因素。

世界大型企業聯合會周三公布，12月美國消費者信心指數為115.8，高於經濟學家預估的110.8和11月上修後的111.9。

消費者對當前企業環境和勞動力市場的看法變化不大，但他們對於收入、企業環境和勞動力市場的短期前景看法樂觀，世界大型企業聯合會認為這預告著2022年初美國經濟將持續增長。

消費者對未來12個月的通膨預期從創下逾13年新高的7.3%下滑至6.9%。12月勞動力市場差異（labor market differential）指數從44.7跌至42.6，但仍然處於高點。這項指數是基於受訪者對於工作是否充足或難以取得的看法，也與美國勞動部就業報告中的失業率有關。

報告指出，預計在未來6個月購買車輛的消費者占比增加，購買洗衣機、烘衣機和冰箱等大型家電的意願升高，且更多消費者有意在未來6個月買房和度假。

全美不動產協會（NAR）出具的另一份報告捎來更多喜訊。報告指出美國11月成屋銷售在季調後成長1.9%，經年率換算後為646萬戶。但待售房屋嚴重短缺導致房價居高不下，也使首購族被拒之門外。

報告指出，美國11月成屋價格中位數較去年同期上漲13.9%，為35.39萬美元。11月首購族占總住房銷量的26%，較去年同期的占比32%大幅下滑，並創下2014年1月來新低。

此外，美國商務部周三公布第三季國內生產毛額（GDP）季增年率從前值2.1%上修為2.3%，優於經濟學家預估的成長2.1%。

加上此前公布的10月消費者支出數據意外強勁，以及貿易逆差大幅縮小和企業庫存穩步拉升，均意味著今年美國經濟可望有望創下1984年以來的最佳表現。