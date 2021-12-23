台股牛年封關持續向「萬八」挺進！展望虎年，台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，QE提前結束，但預期2022年FED升息力道有限，且雖股市資金動能下降，但企業獲利有撐，經濟逐季回溫，預期系統性風險機率低；此外，2022年為美中選舉年，美國為期中選舉，台灣為九合一選舉，下半年政策紅利對股市具支撐力；在資金流向方面，外資連續兩年賣超台股，但2021年下半年賣超力道已縮減，預期2022年外資有機會回補台股。整體來看，2022年台股格局為區間震盪，預估指數區間15150~19200，建議逢低找買點。

沈建宏指出，2020~2021年台股企業獲利連續兩年高成長，2022年台股企業預估獲利年增率在持平~衰退3%內，優於先前預測，由於2022年成長非全面性，投資主軸為新規格與創新、高股息、經濟解封。就市場焦點半導體分析，庫存可能面臨調整，加上市場普遍預期2023年半導體新投資將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈。

選股方向上，科技股看好高速傳輸、HPC、元宇宙、第三代半導體等；傳產股則看好經濟解封題材，包括航空與航太供應鏈等。