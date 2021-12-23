佳能(2374)轉型成果逐漸顯現，明年車載鏡頭系統產品營收占比將達20%，佳能董事長曾明仁表示，2022年跟2021年相比，營收及獲利應該有相當程度的成長，今天股價漲停作收，創下2013年3月11日以來新高。

佳能啟動轉型，由過去傳統相機模組，轉入智能光學模組，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之AI及雲端應用，逐步轉型為智能光學模組整合方案公司，隨著轉型成果顯現，佳能營運轉機已現。

在佳能各項新布局中，以邊緣AI(Edge AI)及車載相關產品最受矚目，其中邊緣AI(Edge AI)部分，佳能在AIOT之基礎下，結合各軟體開發商，專注於提供各種光學模組以及相關解決方案，產品應用範圍擴及官方及商用領域，官方公部門目前已出貨並應用在墨西哥及馬來西亞之全面性智慧城市計畫、北美高速公路車輛辨識、鐵道智慧運輸等官方專案；而商用領域則會在智慧零售、智慧車隊、停車管理等領域，結合光學鏡頭及各項軟體之應用，提供大數據分析之平台及決策管理。

在車用產品部分，佳能產品分兩大塊，一是車內的In-Cabin Camera，包括：DMS&OMS等，另一塊為車用ADAS Camera，包括：FSS/CMS/SSC等，佳能透過與日系企業在光學領域之長期互動關係，所開發之車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動；至於駕駛監控系統(DMS)部分，此項車輛安全配備隨著ADAS自動化程度加深，兩套系統也將由現行之獨立運作，進入相互串聯之運作。

佳能預估，2022年產品比重為Video application(含360度相機)約占40%到45%，光學模組及零件約占20%到25%，Edge及車用約20%，NRE約5%左右，新產品也可望推升毛利向上升。