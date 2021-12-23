高雄林園區日前傳街頭討債案，一群人到林園區中興路找一名林姓男子，自稱是幫忙討3萬5千元的債務，林男原先還差點被押上車，他趁隙逃逸，跑到鞋子都掉了，甚至跑到自摔，臉、手、腳都是血，他趕緊攔一台計程車離開現場，到自家附近的派出所報案。

高雄林園區中興路9日下午約3點多被民眾目擊有人在街頭追逐，疑似有打架狀況，警方調查，被追打的林姓男子因為在外頭有欠債，但債主目前在牢獄中，因此有4人受託，自稱「幫忙」來找林姓男子討3萬5千元債務，還要將人押上車，不過林男趁隙逃逸，一群人就在大馬路上追逐，林男逃跑過程還一度跌倒，整個人撲倒在柏油路上，臉、手、腳都是血，趕緊搭車離開現場到住家附近的派出所報案，稱自己被打，甚至遭人持空氣槍射擊，要提出告訴。

一群人在大馬路追逐當下，剛好被民眾直擊，遇到在附近巡邏的員警，趕緊告訴警察有人在打架，不過找到這輛車時，車上並沒有違禁品，也沒有刀械棍棒，是直到林男到自家附近的派出所報案，事發地忠義派出所收到轉報，才發現打架的就是車上的這群人。

警方鎖定4人身分，但這些人都沒有居住在戶籍地，警方近日循線找到其中一名花姓嫌犯，他供稱並沒有打人，只是幫忙討債，雙方各說各話，警方持續追查其他人下落。