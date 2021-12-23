政黨輪替多年，前民進黨主席施明德今天批評，林義雄宅血案和陳文成命案檔案，至今仍永久保密，他質疑是因為有些當權者如果敢掀這些案子，那些特務就會掀你的底，「這些人都有一些骯髒的底，所以他們不敢打開檔案」。

施明德日前被動證實前民進黨主席江鵬堅有調查局臥底身份，並質疑當年美麗島辯護律師有些人也可能是特務，遭駐日代表謝長廷等人回擊反駁，施明德隨即透露自己去國家檔案局調資料，很多有關他的檔案都被遮掩。

施明德今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，強調自己想找當年的檔案，目的不是要發掘當年是誰在陷害他，而是想找到自己完整的人生，而在台灣「我的檔案資料應該是最完整的」。

他質疑，有隻無形的手在阻擋這些檔案被公開。施明德透露，早年的特務在退休以後，至今還有聚會經常聚在一起，「所以我為什麼知道謝長廷的狀況，自然就會有一些人跟我通風報信」。

政權移轉之後，為什麼林義雄血案和陳文成命案還永久保密？施明德表示，這是因為當權者如果敢掀這個案子，那些特務就會掀你的底，而這些人都有一些骯髒的底在裡頭，所以他們不敢打開檔案。

他反問若非如此「不然政黨輪替了，為什麼檔案還要永久保密，就是因為這些人本身就有問題嘛！」他不認為蔡英文總統也做過特務或職業學生，因為她是富家女應該不會做這種事情。但施明德也提醒，如果蔡英文檔案也永久保密，後人就會懷疑蔡的身分，「妳一定有什麼把柄被那些特務記載抓住」。

他批評，1980年1月他在台北市漢口街許晴富私宅被捕，當時的檢舉人是前政治犯徐春泰與高金郎，「我都已經知道那時候逃亡告密的是誰了，但他們至今都還不敢公布」。

施明德也批評促轉會「這些人毫無聲望，胡搞亂搞又欠缺專業良心」，為了政治慾望稀釋了專業良心，促轉會的立基點在哪裡也搞不清楚。

他舉例，如果你肯定台獨，為台獨而死的人就應該被列為英雄，但他們並沒有，就像國民黨當年把三二九黃花崗犧牲的人當成烈士一樣，促轉會對自己的基點來哪？軸心在那裡？根本說不清楚，還有人說不能開放所有檔案，怕有小三怕引起家庭糾紛，還把轉型正義轉到野百合，這些行動當時有何危險？比起美麗島等事件這些算什麼，扯到現在卻變成功勳。