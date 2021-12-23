空服員出身的林佩瑤因參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、魔鬼身材，也讓林佩瑤擁有「最美空姐」的稱號，林佩瑤近期瘦身有成，在她曬出的新照中，林佩瑤瘦出尖下巴和一張瓜子臉，讓林佩瑤整個人美出新高度，不過更吸睛的是，林佩瑤辣穿胸口挖洞上衣，讓她傲人美胸若隱若現。

照片中，林佩瑤放下一頭長髮、頂著齊瀏海入鏡，瘦身有成的她，一張瓜子臉和尖下巴相當俏麗，不過有不少網友則把焦點放在林佩瑤的傲人上圍，身穿黑色一字領上衣的林佩瑤，胸口還火辣挖洞，白嫩美胸呼之欲出，性感W形美胸讓網友眼睛大吃冰淇淋。

但林佩瑤卻發文直喊：「之前最胖時是胖到鎖骨離家出走；這陣子減肥是減到胸部不辭而別」，林佩瑤還笑說自己從減肥領悟出人生哲學：「不要再問我如何減肥不會減到胸部，沒有這麼好康的事！人生就是有捨才有得，想瘦就要接受胸部縮水消風，天下沒有不勞而獲的事」。

林佩瑤辣照仍吸引女星曾沛慈狂讚：「都正！」、「拐拐」許采晴也直呼：「很辣欸瘦了」，網友也紛紛留言讚林佩瑤：「不管胖瘦 還是好性感」、「還是辣爆啊」、「還是很美還是有溝！」、「沒差怎樣都正」。