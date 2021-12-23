中醫大新竹附設醫院和元培醫事科大，為促進醫院與醫事職類大學教學交流進行雙邊研討會，院方介紹醫學影像、檢驗、護理及醫事管理等教學資源，元培分享健保資料庫應用、癌症研究、醫材專利研發等計畫報告，期透過研討的創新研發能量，未來雙方能擴大在臨床、教學與學術研究有很多的合作。

中醫大新竹附醫副院長阮春榮指出，院方秉持救急救腦救心救命，在院長陳自諒帶領下，成立細胞治療中心，救治癌症患者，引進第四代達文西手臂突破35例，骨科MAKO微創手術竹苗第一家，顱內動脈取栓IA手術黃金時間救中風，經顱磁刺激執行超過6000例，體外反搏治療儀，救治心血管疾病，PCR 智取箱榮獲國家新創獎等，展現醫院醫療能量。

元培醫管系徐均宏教授提出「健保資料庫資料分析與應用」，醫技系與生技製藥系合聘教授徐治平則分享其研究團隊長期進行的計畫「抗介白素六受體做為對抗大腸癌策略的研究-從體外到體內實驗」，強調經實驗已證實運用介白素六受體抗體，可以抑制大腸癌細胞的惡性生長與侵犯性，同時延緩腫瘤的生長，未來可能可以運用在具有介白素六受體過度表現的大腸癌病人之治療上。

醫放系與醫工系合聘副教授郭宗德，積極投入醫學影像醫材的研發計畫，已獲多項發明展獎項肯定並擁有超過60項專利專利，也分享研發經驗與最近的聽力改善裝置簡介；護理系陳佩英老師則介紹了兩項專利研究，分別是甫獲得2021 台灣創新技術博覽會發明競賽活動銀牌獎的「紅外線呼吸訓練計數裝置」，可用來記錄並確實掌握病人進行呼吸訓練的實際狀況，以及用來協助並追蹤病患握力訓練的「智慧型握球運動監測系統」；這些發明成果都可與醫院合作應用。

中醫大新竹附設醫院檢驗科主任楊晶安簡介該院教學人才資源，護理部主任張鳳媛、醫學影像科周思賢組長以及柯心怡醫檢師、醫事室黃國正組長，則分別介紹該部門設備與可提供的實習與教學合作。