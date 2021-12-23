四大公投案落幕，政府成功擋下四項公投案，被視為民進黨勝利，國民黨慘敗。行政院長蘇貞昌今在行政院會表示，公投的結果不是個別政黨的輸贏，無論投下同意或不同意都是民意展現，公投這關過了，接下來還有許多工作要做，請行政團隊更謙卑、更努力地為人民服務，回報台灣人民的託付，讓國人得到更好的照顧，讓國家一天比一天更好。

中選會今天在行政院報告「110年全國性公民投票投開票結果」。中選會表示，全國性公民投票案第17案至第20案投票結果，有效不同意票數皆多於同意票數，依公民投票法第29條規定，均為不通過，該會將依法於今天下午召開委員會議審定並公告投票結果。

蘇貞昌表示，這次公投是史上首次將決定事情的公投與選人的選舉分開舉辦，雖然是針對複雜的公投政策議題進行投票，儘管投票當天天氣並不是很好，但仍然有超過800多萬台灣人民出來，清楚明白地做出意見的表達，這就是落實主權在民、直接民主，由國家主人共同決定台灣的未來，讓台灣的民主又深化一步。

蘇貞昌提到，公投的結果不是個別政黨的輸贏，無論投下的是同意或不同意票，都是公民意志的展現，是民主的勝利、國家的勝利。

蘇貞昌說，這次人民的決定，呈現對國家發展方向的認同，對於行政院政策的支持。國人透過選擇向全世界展現台灣願意在遵守國際規範下，積極參與國際的決心，也清楚表達對能源轉型的支持。期盼在經濟與環保雙贏的前提下穩定供電，讓經濟成長得以持續，以及對公共政策的審議，希望能夠更為理性。

蘇貞昌強調，公投這一關過了，接下來還有許多工作要做，請行政團隊更謙卑、更努力地為人民服務，回報人民的託付，讓國人得到更好的照顧，讓國家一天比一天更好。