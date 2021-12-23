花蓮頗具知名度的手作市集品牌「希柏市集」，將於本周六、日於田浦生態池登場，市集發起人Lulu希望能透過市集，讓更多人看見創作者獨樹一幟的作品。（希柏市集發起人Lulu提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮頗具知名度的手作市集品牌「希柏市集」，受疫情影響，沉寂了近1年，將於本周六、日於田浦生態池登場，屆時將有30餘個手作良品及特色美食攤位，帶給民眾不一樣的耶誕周末。

北漂青年、希柏市集發起人Lulu於10年前回到花蓮，由於當時花蓮尚未流行舉辦市集，於是她邀請從事手作藝品的友人們，於自己在光復街經營的服飾店「Cybil Shop」前，不定期的舉辦市集，漸漸地，吸引越來越多民眾好奇前往，並創造出一個短暫的特色商圈。

近年隨著Lulu的店鋪喬遷到進豐街一號，並以「mi na zu ki」重新開張，她也與街上的鄰店封街合辦市集，甚至還替包括花蓮文化創意產業園區、水利署第九河川局、花蓮林區管理處等公部門規畫特色市集，逐漸地闖出知名度。

Lulu直言，一開始辦市集只因為自己覺得花蓮很無趣，想把北部流行的市集帶進花蓮，活絡地方，隨著市集一年一年舉辦，她也發現花蓮其實有很多厲害的創作者，卻沒有管道能展現他們的作品，因此想透過市集，讓這些頗具特色的作品被民眾看見，讓大家更認識這些創作者。

希柏市集因疫情影響，停辦了近1年，隨著疫情降溫，市集也重新啟動，Lulu說，休息的這段期間，大家緩緩地吸收養份，慢慢地醞釀市集的長成，並想著讓大家看到不同以往的樣貌，而這次的主題，如同海報意象一樣，是一座溫室的概念，期待大家25、25日到田浦生態池時，能被溫暖的包覆著，並將市集裡的養份帶回日常裡，滋潤生活。