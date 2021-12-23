中鋼11月合併稅前淨利為78.68億元、年增233.81％ 14:442021/12/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於價量齊揚，中鋼（2002）11月份合併稅前淨利為78.68億元、月減9％、年增233.81％，累計合併稅前淨利達到784.51億元、年增35681％，每股稅前淨利約4.97元，創歷史新高。 遠端商機＋蘋果訂單 創惟11月自結獲利 年增226％ 聯發國際12/24-12/28競拍 每股底價底68.52元 #中鋼 #合併稅前淨利 #價量齊揚 #累計合併 #稅前淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》聯發國際明起競拍 每股底價68.52元 11:422021/12/23 財經 大宇資業外補 11月每股賺13.47元 04:102021/12/23 證券．權證 海外交易熱 前11月複委託衝4兆 04:102021/12/23 證券．權證 兩新兵28日登興櫃 偉康科技攻數位金融 獲利攀升 04:102021/12/23 證券．權證 前高雄市3線1星警官接受性招待收賄 判刑11年 08:202021/12/23 社會 熱門股－映泰 出貨回溫營收衝高 04:102021/12/23 證券．權證 《類股》11月自結財報 大宇資、辣椒兩樣情 08:012021/12/23 財經 《鋼鐵股》盛餘保守看Q4 重啟銷美業務搶市 13:242021/12/23 財經 權證星光大道－撼訊 明年首季不看淡 04:102021/12/23 證券．權證 《光電股》電測蓄勢待發 牧德明年營運戰高 11:082021/12/23 財經 旭源賣新竹廠獲利5.3億元 貢獻近1個資本額 11:022021/12/23 財經 財經熱門新聞 100億比特幣被媽媽當垃圾丟掉！他崩潰喊：人生毀了 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 新竹升格哪裡房價會漲？在地人曝這區回不去了：超車板橋 - 財經 晶圓二哥遭開槍 28奈米更猛！罕見1舉動輾爆台積電 - 要聞 中美角力 崔天凱：不打無把握之仗 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。