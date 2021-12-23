受惠於價量齊揚，中鋼（2002）11月份合併稅前淨利為78.68億元、月減9％、年增233.81％，累計合併稅前淨利達到784.51億元、年增35681％，每股稅前淨利約4.97元，創歷史新高。

遠端商機＋蘋果訂單 創惟11月自結獲利 年增226％
聯發國際12/24-12/28競拍 每股底價底68.52元
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