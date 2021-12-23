生麗國際集團近期宣布將與家扶基金會合作，獎助300位就讀大專院校的清寒學生每人1萬元，並提供急難家庭急難救助金100萬元，還有扶幼捐款100萬元，三項公益捐助共計500萬元，從2013年開始，支持家扶基金會扶幼工作已邁入第9年，累積善款至今已達5340萬。

生麗國際集團也支持家扶基金會無窮世代計劃，共同推動「點亮孩子夢想 共生美麗未來」專案，也募集到近85萬元。

潤隆建設官商勾結 「國賓大苑」旅館變豪宅 董座300萬交保
潤隆建設「國賓大苑」旅館變豪宅 多名業者重金交保
#家扶基金會 #1萬元 #生麗國際 #集團 #100萬元