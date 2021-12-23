愛心企業攜手家扶 資助300名清寒大學生每人1萬元 15:122021/12/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 生麗國際集團近期宣布將與家扶基金會合作，獎助300位就讀大專院校的清寒學生每人1萬元，並提供急難家庭急難救助金100萬元，還有扶幼捐款100萬元，三項公益捐助共計500萬元。（生麗國際集團提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生麗國際集團近期宣布將與家扶基金會合作，獎助300位就讀大專院校的清寒學生每人1萬元，並提供急難家庭急難救助金100萬元，還有扶幼捐款100萬元，三項公益捐助共計500萬元，從2013年開始，支持家扶基金會扶幼工作已邁入第9年，累積善款至今已達5340萬。 生麗國際集團也支持家扶基金會無窮世代計劃，共同推動「點亮孩子夢想 共生美麗未來」專案，也募集到近85萬元。 潤隆建設官商勾結 「國賓大苑」旅館變豪宅 董座300萬交保 潤隆建設「國賓大苑」旅館變豪宅 多名業者重金交保 #家扶基金會 #1萬元 #生麗國際 #集團 #100萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潤隆建設「國賓大苑」旅館變豪宅 2公務員10萬交保 09:152021/12/23 社會 高雄防疫旅館飄菸味 房客憂病毒會藉由空氣傳播 12:282021/12/23 生活 泰嘉攜手國際團隊 推案進化2.0 04:102021/12/23 產業特刊 ESG表現優異企業 分享落實心法 04:102021/12/23 財經要聞 菸酒業年底需繳許可年費 以免遭撤照 04:102021/12/23 金融．稅務 侯友宜授階96名升職官警 4勇警獲頒「強悍執法獎」 13:012021/12/23 社會 為8千元淪車手 男「急用現金」出借人頭帳戶下場慘了 13:312021/12/23 社會 全台唯一「科技互動許願樹」24日新竹228公園點亮幸福 11:442021/12/23 生活 迎30周年 ESG永續行動點火 04:102021/12/23 金融．稅務 和泰再贈捐血車 為台灣醫療獻心力 04:102021/12/23 投資理財 2022財稅四新制 綜所稅最有感 04:102021/12/23 金融．稅務 生活熱門新聞 周董輸了？演藝圈唯一真清流 網喊只有他：30年零緋聞 - 生活 真有人姓「蔄」！全台僅2戶 本人親曝念法嘆：從小到大沒人念對 - 生活 女網友想看鄧佳華《華根初上》完整版 看過的1原因急勸：你還來得及 - 生活 疫苗預約平台暫時退場 回歸3管道打疫苗 - 生活 召妓怎會被李靚蕾抓包？王力宏自作孽 1摳門舉動把證據親手交出去 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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