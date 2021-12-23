桃園市67歲鍾姓婦人，前往中壢區一家銀行匯款65萬元，並向行員說是要購買保健食品，行員一聽機警認為是詐騙而通報警方，員警到場向婦人勸說，成功阻止詐騙幫婦人保住老本。

中壢警分局興國派出所警員楊國弘、粘書豪與警大實習生蘇筱婷前往銀行，經了解得知鍾姓婦人經由朋友介紹認識一間公司負責人，此負責人稱可透過購買公司產品獲得股權，並向婦人稱買越多產品就能越快成為公司的大股東。

婦人前往銀行要匯款65萬元購買產品。員警一聽研判此案為典型的老鼠會詐騙，透過傳銷手段賺取旗下會員的紅利、反饋，當歹徒錢賺飽後便跑路，這就是典型的龐氏騙局。婦人聽後恍然大悟，打消匯款的念頭免於受騙，並感謝員警及行員的耐心解說。

警方提醒，民眾投資理財務必審慎確認投資管道來源，若有疑問除了撥打165反詐騙專線或110報案專線，也可至鄰近派出所向警方求證，以免受騙上當得不償失。