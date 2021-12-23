LINE今日宣布Bethesda Game Studios旗下熱門末日生存模擬遊戲《異塵餘生：庇護所Fallout Shelter》於今（23）日上架LINE POD PC遊戲平台。遊戲支援繁體中文、英文與日文三種語言，只要玩家登入即贈LINE POD免費Coin。

全球熱門遊戲《異塵餘生：庇護所》將在LINE POD 上架 登入即贈LINE POD免費Coin

《異塵餘生：庇護所》是一款免費模擬遊戲，故事背景設定在2077年全球核戰爆發後，人類在地下庇護所 (Vault) 的生活。玩家的任務是打造與管理自己的庇護所，讓居民得以在危險的廢土世界生存下來。從推出至今，此遊戲在全球已累計超過2億次下載，橫掃多項遊戲大獎，包含第33屆金搖桿獎 (Golden Joystick Award)「最佳手機遊戲獎」與第19屆D.I.C.E.遊戲大獎「年度手機遊戲獎」等。

於LINE POD 上提供的《異塵餘生：庇護所》將支援繁體中文、英文與日文。為慶祝遊戲上架，LINE POD玩家登入《異塵餘生：庇護所》後即可獲得LINE POD免費Coin。活動詳情請參閱活動網頁。

LINE POD積極進攻全球遊戲市場 未來將串聯LINE生態圈服務並上架多款遊戲

LINE POD取自Play-on-Desktop的縮寫，於2020年上線，開放玩家暢玩《FreeStyle》、《上古世紀ArcheAge》等多款熱門遊戲。2021年6月，LINE POD將服務範圍拓展至日本，並推出《飛飛Flyff》、《九封召喚：Rappelz》、《龍之谷Dragon Nest R》和《艾爾之光Elsword》四款遊戲。為持續增進PC遊戲體驗，LINE POD計畫導入LINE社群等功能，自2022年第一季起將新增一系列線上遊戲。