40歲大陸女星范冰冰因捲入3年前的「陰陽合同」逃稅風波，演藝事業至今都未能回到尖峰，不過還是話題製造機，最近又被傳在南京婦幼醫院低調生產，對此范冰冰工作室昨（22日）晚間上傳一張聲明，駁斥傳言並譴責惡意造謠者。

范冰冰工作室在聲明表示，從本月20日至今，小紅書、豆瓣及微博暱稱為「鄙人舍得」、「瘋人院長」、「fofo」、「今天星期五」、「蘇蘇yanyan」、「龍女文」、「美麗女人戴呱呱」等用戶，在網路上公然散布范冰冰在南京市婦幼醫院產子的不實訊息，「對於上述惡意造謠、傳謠的違法行為，本工作室強烈譴責並堅決抵制！」並提醒所有人在網路上享有自由發言權時，應該要保持客觀、理性，避免因散播不實消息而觸法。

范冰冰工作室22日PO聲明否認范冰冰懷孕生子。（圖／微博@范冰冰工作室）

事實上，這已經不是范冰冰第一次被誤傳懷孕、生子，2019年也被網友爆料正在南京某醫院生產，還稱孩子的爸爸不是李晨，而是南京某集團董事長，引發外界熱議，所幸范冰冰的導演好友程青松分享與范冰冰的聚會合照，間接打臉女方的懷孕消息；想不到2020年在微博拍片感謝粉絲送的生日禮物，又被抓包肚子大到連書都遮不住，懷孕傳聞甚囂塵上，不過都是烏龍一場，范冰冰後來都直接自嘲「我肥我美麗」看淡懷孕謠言。