去年嘉大101周年校慶運動會活動，在新建完成的民雄校區田徑場舉辦。（嘉義大學提供）

嘉義大學4年來斥資1.9億元整建4個校區的體育運動設施，校長艾群表示，感謝總統府副祕書長李俊俋、立委王美惠都協助爭取中央的補助，整建經費中7487萬5670元由學校自籌，教育部補助3450萬元。

嘉義大學新民校區田徑運動場是學生和在地社區民眾常去的休閒場所，但操場跑道年久失修，立委王美惠爭取中央補助1160萬元，協助嘉大整修田徑運動場，目前已完工開放給學生及民眾使用。

嘉大表示，嘉大新民校區田徑場啟用至今14年未整修，感謝校友王美惠立委於2020年12月積極爭取教育部逾1211萬元補助，嘉大出資1103萬元，共耗資2314萬元整建田徑場PU跑道、司令台及部分地基，工程自今年6月30日動工，10月26日完工。

嘉大表示，嘉義大學有蘭潭、新民、林森及民雄等4個校區，橫跨嘉義縣市，2018年起至今近4年來陸續整建各校區運動場館設施，共投入1億937萬5670元經費，總統府副秘書長李俊俋也極力協助爭取中央的補助。

嘉大表示，4年來嘉大整建了蘭潭、民雄及新民校區的游泳池、籃球場、排球場、網球場及體育館內等各項設備修繕及購置，提供校內師生及在地民眾符合標準的優質設備場館，而整建經費最高、使用最頻繁、最受矚目的是蘭潭、民雄及新民校區田徑場PU跑道，都已整建完成，開放使用。

嘉大校長艾群表示，4個校區運動場整建及設備汰換經費，有學校自籌的7487萬5670元，教育部補助3450萬元，感謝教育部、校友及各界的協助，才能成就這些利校利民的建設。

李俊俋是嘉義市前任立委，王美惠是現任立委，都長期深耕地方，在地方政壇各擁一片天，兩人的動向備受關注。