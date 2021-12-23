台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季開季已經四周，台啤英熊、新北中信特攻、台南台鋼獵鷹及高雄全家海神都已在主場開箱熱戰，本周末將換桃園雲豹和台中葳格太陽壓軸登場，桃園雲豹將在自家主場中原大學體育館迎戰新北中信特攻和台南台鋼獵鷹，隊長鄭瑋將率隊出擊，兩大洋將歐頓（Daniel Orton）、米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）以及亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）也都將上陣助拳，聯盟特別推出「球評上菜」，邀請ELEVEN SPORTS球評陳順詳介紹兩場精彩對戰的看點，幫助球迷們除了看熱鬧，也懂得看門道。

周六（25日）15：00 新北中信特攻VS桃園雲豹(球評上菜：關鍵字「準星」)

新北中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）無疑是目前聯盟討論度最高洋將，由於瘋狂打鐵，在PTT被鄉民戲稱最「神」洋將，本季至今5戰場均出手18.4次，僅命中5.4球，命中率只有29.3%。桃園雲豹「浪花兄弟」杜譽城、吳季穎也同樣有迷失準星的狀況，兩人的三分命中率分別僅14.3%和17.5%，三人都面臨調較準星的重要課題。

面對三人手感欠佳問題，球評陳順詳有話要說，儘管馬龍至今表現不如預期，但陳順詳表示：「馬龍無論從身材條件、運動能力、籃球技巧等各方面，其實都有一定水準，只是開季看起來，似乎在投籃選擇和融入團隊還不理想，但上周對海神，馬龍已經開始調整打法，所以我認為他絕對沒有大家口中的那麼糟糕，之所以會輸到那麼多，我認為並非是馬龍的問題，而是陣中像林秉聖這些年輕球員，太過躁進，出手太倉促，導致被海神頻頻發動反快攻，比分才會拉開。」

至於杜譽城和吳季穎，陳順詳表示：「兩人從大學時期就是不錯的射手，看他們的投籃基本上都有一定的準頭，可能是因為面對職籃的強度，還需要時間調適，一旦他們找到手感，應該很快就能找回應有身手。」

日前兩隊交手，新北中信特攻在主場以85比77險勝，如今主客易位，桃園雲豹將全力尋求主場開幕戰勝利，討回顏面，陳順詳直言：「兩隊這三人誰能及時找回手感，哪隊贏面自然就大。」

周日（26日）15：00 台南台鋼獵鷹VS桃園雲豹(球評上菜 關鍵字：「喬登」)

上周六桃園雲豹在台南台鋼獵鷹主場踢館成功，89比81奪下隊史首勝，此次換到自家主場再交手當然更是志在必得，只是就看台南台鋼獵鷹點不點頭，陳順詳分析攸關勝敗的最大X因子將會是台南台鋼獵鷹的新洋將喬登（Jordan Chatman）。

上周六首度對戰，「台灣女婿」喬登因仍在自主管理缺陣，台南台鋼獵鷹被迫只能靠單洋將賈西亞（Chuck Garcia Jr.）撐場，面對桃園雲豹3大外援夾擊，台鋼獵鷹憑藉著兩老將張家榮和龍弘元挺身而出，全場緊咬比分，沒讓桃園雲豹輕鬆帶走勝利。

上週日喬登一解除自主管理就披掛上陣，絲毫不用熱機就火力全開，狂飆6記三分球，豪取29分，陳順詳認為，「只要喬登能維持上周火力，搭配本土老將和賈西亞，桃園雲豹即使有三外援合體，應該也會面臨苦戰，桃園雲豹如果想奪勝，必須趕緊找出第2本土得分點，目前攻勢多集中在三外援身上，本土僅隊長鄭瑋穩定輸出，其餘本土呈現熄火狀態。」

陳順詳點名盧捷閔、杜譽城和吳季穎必須趕緊找回應有身手，否則一旦讓喬登重演飆分秀，桃園雲豹主場恐將有翻船可能。