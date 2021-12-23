國內新冠疫情趨緩，加上歲末年終、耶誕佳節、元旦跨年及尾牙等活動而至，台北市警察局為避免民眾酒後駕車，決定自12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕駕車大執法」專案，機車最高罰9萬、汽車12萬，同車乘客也最高將罰3000元，拒酒測者則罰18萬。

根據統計，今年1月至11月止，台北市易發生酒後駕車的違規路段中，前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等；市警局現已針對這些路段規畫勤務，不分時段、全天都會執行。

市警局交通大隊表示，汽機車駕駛者在駕駛時，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處1.5萬元以上、9萬元以下，汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下，拒絕酒測者罰處18萬罰鍰；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

交大表示，呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，飲酒後除可搭計程車及大眾交通運輸外，店家也可協助顧客善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障