中鋼(2002)自結11月合併稅前獲利78.68億元，比10月減少9%，為連2月下滑；今年1~11月自結合併稅前獲利達784.51億元，仍創歷年同期新高，年增率高達35681%，每股合併稅前盈餘約4.97元。

中鋼公司11月合併營收再創下452.82億元新高，月增約5%；營業利益月增3%至80.93億元，但因業外收益減少；單月自結稅前獲利78.68億元，比10月的86.49億元減少約9%，單月每股合併稅前盈餘約0.5元。

中鋼公司表示，11月鋼鐵事業群銷售數量較上月增加，營業利益微幅上升，惟10月有轉投資鐵礦股利收入，11月並無，整體11月合併稅前淨利較上月減少7.81億元。

中鋼11月內銷盤大致為平盤，季盤仍漲1.4%，帶動營收續攀高。前11月營收及獲利也創同期新高。

中鋼今年受惠鋼市熱絡，鋼價上揚，自結1~11月合併稅前淨利784.51億元，比去年同期小賺2.19億元、大增約357倍，每股合併稅前盈餘約4.97元。

中鋼前11月營運攀高，自結前11月合併營收年增50%，達4273.29億元新高，自結合併營業淨利達740.56億元，比去年同期的本業淨損0.92億元大幅好轉，年增率達80289%；今年1~11月自結合併稅前獲利達784.51億元，相較去年同期的小賺2.19億元跳升，自結前11月每股合併稅前盈餘約4.97元。

中鋼第四季內銷盤價開高盤，10月以及11月內銷盤價大致為平盤，12月單月盤價轉降1.65%，整體銷售則續穩，第四季營收將再挑戰新高，獲利預估比上季下滑。

中鋼第三季營運創新高，第三季合併稅前獲利攀高至267.31億元，季增20.94%，第三季獲利再創新高，單季歸屬於母公司業主淨利達197.57億元，季增25.73%，每股盈餘衝上1.28元，前三季歸屬於母公司稅後淨利444.97億元，同創新高，EPS達2.88元。