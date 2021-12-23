民進黨挾公投之勢強推「竹竹併」，還以突襲的方式將明年度的總預算逕付二讀，是史上頭一遭，除了在野黨不滿痛斥外，大部分民眾也認為民進黨此舉太過「鴨霸」。立法院長游錫堃今（23）日代表立法院向所有民眾道歉，除了說自己感到很羞愧外，也向朝野各黨喊話「大家相忍為國，各退一步而又全力以赴！」

民進黨日前仗著多數暴力，在立法院會以突襲的方式表決通過，將明年度中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出逕付二讀，引起各界不滿，國民黨立委江啟臣22日在程序發言階段就怒嗆「人民監督政府預算的權力可以被糟蹋、霸凌到這種地步」，並點名指出游錫堃還是該委員會的委員，但卻沒有說半句話，批評「國會議長可以這樣幹的喔？」

對此，游錫堃下午召集朝野黨團進行協商，協商前他於臉書貼文，指出今年度五兆元的國營事業預算，依法應該在去年11月就要完成審查，但卻一直到今年12月才通過，延宕超過整整一年，「身為立法院長，我感到羞愧」，代表立院向人民道歉。

除此之外，游錫堃也說明年度的預算，依法已經慢了一些，「希望朝野各政黨，大家相忍為國，各退一步而又全力以赴，『依法如期』完成方為正道！」