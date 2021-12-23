新竹縣「童趣聖誕夜 東興圳光藝節」，24日起接連3天在東興圳景觀公園登場，將有近百攤聖誕市集，超過20組團體接力演出，縣長楊文科22日晚為光藝節燈光秀試點燈，由國際大師所打造7組燈景藝術，將從聖誕節美到過年。

東興圳光藝節策展團隊邀請獲得多項國際大獎的燈光藝術家劉治良、國際花藝設計師賀恬及重量級音樂人林強攜手合作，結合獨特的光影展演、細膩的編織花藝及特別量身打造的主題樂曲，搭配綠帶景觀營造豐富的五感光影饗宴。

在長約1.1公里的東興圳沿線，設置7組裝置藝術作品，包含高7公尺如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」、虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫的「荷田」、最佳打卡點光花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」。

文化局表示，光藝節24日後每晚5時30分至10時亮燈，6時至9時30分每整點、半點進行「蝶舞之光」、「荷田雅韻」雙動態燈光秀，沐光閣中則可欣賞「荷田」、「祝福」、「銀河」伴隨輕柔音樂起舞，此起彼落點亮水面。

24日起連3天在東興圳湖岸小圳舞台，均有精彩聖誕表演輪番登場，為便利搭乘高鐵及台鐵前來民眾往返，開設接駁專車，都在「文興嘉興路口」下車，各路線時刻表及路線資訊可參考新竹縣智慧公車便民查詢網。自行開車的民眾請參考附件相關停車資訊。

縣府呼籲參加活動的民眾遵守防疫規定，保持社交距離，落實實聯制，並全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，在專屬飲食區域可脫口罩飲食，並不得邊走邊吃及試吃。