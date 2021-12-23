晶圓代工二哥聯電不甩外資開槍降評至中立、建議「高歌離席」（賣股出場），近日傳出明年3月再度調整代工價格，加上早已談定1月調漲，明年首季等於漲價兩次，主流28奈米製程長約價格約在衝上3200美元新天價，首度超越台積電，預期聯電獲利、毛利率可望維持高檔。

Digitimes科技網報導，半導體榮景仍看好，晶圓代工大廠產能吃緊，聯電繼明年1月漲價後，21日傳出通知客戶3月1日將再度調漲代工價，明年第1季等於漲價兩次，由於聯電在28奈米製程產能居全球之冠，單季雙漲之下，估算28奈米製程長約價格約在3200~3400美元，首度超越台積電相同製程報價約3000~3100美元。

報導指出，IC設計業者認為，在海外擴產成本暴增，上游材料成本及運價紛紛調漲之下，台積電2022年極可能跟進聯電再次調升報價，目前世界先進、力積電也已確定首季部分產品、製程將調漲5~10%。

不過，摩根大通（簡稱小摩）認為，聯電首季漲價是預料中的事，真正該擔心的是，此次可能是本波最後一輪漲價。小摩預期，聯電2022年上半年毛利率先衝破40％，之後恐遭遇庫存修正，引發市場對晶圓代工漲價續航力的疑慮，加上2023年有供過於求風險，毛利率在明年上半年見頂後下滑，儘管將聯電降評至「中立」似乎早了點，仍建議旗下客戶趁股價相對強勢時「高歌離席」。