知名遊戲實況主播「魔理花Marika」顏值高、身材兇，可愛又真性情的她同時也是一名coser，目前臉書追蹤人數突破74萬人。魔理花人氣相當高，時而扮超兇士官長、時而最強花魁，cosplay的百變風格令粉絲目不暇給；魔理花昨(22)日發美照挑戰「純慾風」，俯身倒出性感UU春光無限，直說被自己迷得「幻肢」inin。

魔理花昨(22)日在臉書及IG分享美照，寫道：「挑戰一下純慾風，最讓我幻肢inin的風格」，近年愈是火辣養眼的網紅美女，愈愛強調自己有個「漢子」甚至「大叔」的靈魂，故常有被美女迷得「幻肢」蠢蠢欲動一類說法。並說「眼睛受傷了，明天再開臉書遊戲台」，身體狀況引來粉絲關心。

照片中見魔理花一頭半覆額瀏海長直髮，水汪汪大眼嘴唇微張表情無辜，身穿赭花洋裝大開Ｕ形領口，上半身前傾放送性感UU事業線，雪白肌膚與鎖骨下的春光美麗無限，她用右手撐住大腿保持姿勢，左手則輕拉衣領露出圓滑香肩，純慾風挑戰成功讓鄉民噴鼻血，大讚：「絕世美女」、「這麼美」、「超可愛」、「阿花好香」、「幻肢好硬」。

魔理花有一雙迷人大眼和高挺的鼻樑，五官看起來就像是精緻的洋娃娃，喜歡玩Cosplay的她，經常扮演成各種ACG（即動畫Anime、漫畫Comics與電子遊戲Games的英文首字母縮寫）角色，性感、火辣的造型加上極為大膽的尺度，不時挑戰粉絲們的視覺感官，令網友們看得大呼過癮。

去(2020)年4月傳出魔理花的粉專帳號遭盜用，盜用者將她的帳號大頭貼、資訊都換成自已的頭像，過不到一陣子連IG的帳號也遭到封鎖。另一位也遭盜帳號的網美煙煙Hedy曾說：「在臉書官方的協助下我已取回粉絲專業的所有權。但已遭人為惡意刪除的照片跟影片皆已無法回覆，日後會將此粉專跟新的避難用粉專合併，然後從（重）新再開始...QQ」，提醒大眾，尤其是網紅們守護資安的重要性。