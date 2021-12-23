雲林縣府各局處首長上台宣示未來施政將依循聯合國永續發展目標。（周麗蘭攝）

多名鄉鎮市長也出席宣示未來施政將依循聯合國永續發展目標。（周麗蘭攝）

雲林縣府23日在縣立體育館推出「永續方舟，雲林先行」特展，作為縣長張麗善發表就職3周年活動。張麗善表示，自己付出百分百的體力付出，每一天當72小時用，最感到滿意的是在有限資源下克服困難，使各個面向同步發展，她會率領團隊繼續努力打造讓縣民感到尊嚴、便利、有生活機能的環境。

張麗善在開展致詞中細數3年來從教育、社福、文化觀光、農業、產業、環保、交通、建設落實的八大幸福政策，包括全縣有8成私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，是全台比率最高、領先全台達成班班有冷氣、全縣有150處長青食堂，用餐頻率全國第一、啟用全台首座輔具資源中心：旅遊觀光人次突破千萬，繼續打造森林療育基地；「雲林良品」布點5000個、率全台之先成立地方創生專案辦公室、率先全台禁止廚餘養豬、首創試用零廢棄資源化系統、危橋修復效率全台第一、修復中斷22年的149甲線。

她說，3年的努力有些已開花結果，去年首次勇奪行政院政府服務獎，連續2年在健康暨高齡友善城市評選中獲獎，今年更奪下非六都第一名、全國第二名的佳績，公共工程接連拿下金質獎、金安獎、園冶獎等，軟硬體建設都提升到另一個層次。

張麗善表示，「永續」意識抬頭，因此未來施政將依循聯合國永續發展目標（SDGs）讓雲林徹底轉型，縣府統整出221項政策、350項子計畫，主軸是永續農業、大健康產業、綠色典範經濟發展。

她指出，舉辦展覽的用意是民眾了解八大方向的執行成果，未來如何持續加碼，讓雲林增加能量、知名度，縣府對未來有願景規畫，幸福正在延續，也一定要永續，雲林上場加速前進。

張麗善受訪表示，她最想努力的是翻轉雲林印象，把觀光帶入農業大縣，使交通路網更加便利。另外，她會努力創造就業機會，留住年輕人，使雲林成為縣民會驕傲地宜居的田園。

針對最近有一份網路媒體民調，張麗善的施政滿意度是六成七，她表示，每家基礎不同，民調會有起伏，她當作參考，這個成績還可以再更好，鄉親給予支持就是向前走的最大原動力。