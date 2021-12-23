日盛投信23日表示，越南總理在本月已批准一項以公私合作（PPP）形式在中部廣治省建設航站樓的項目，總投資為 58229 億越南盾。今年上半年越南交通部宣布 2030 年的交通基礎設施總體規劃，其價值可能達650億美元，包括建設5000公里的高速公路、海防的深水港、沿南北主要動脈的高速鐵路線，以及在胡志明市附近建隆城國際機場。基建再進化，越南成長更有底氣。

日盛越南機會基金研究團隊表示，為提升經濟成長動能，越南政府預計未來十年交通運輸部將投入逾650億美元，預估每年投入近3%GDP，提升整體基礎建設。包括興建鐵公路、機場及拓建深水港等，以滿足晉升世界工廠後快速成長的運輸與物流。目前已提出明確的重大項目管道，包括投入隆城國際機場(49億美元)、南北高速公路(44億美元)、胡志明市地鐵1號線(20億美元)、胡志明市地鐵2號線(21億美元)、河內地鐵3號線(17億美元）。

此外，12/20越南政府已核准耗資近 6兆越南盾的新機場建案，該建案坐落在越南中部初具規模，機場的建設旨在滿足日益增長的航空運輸需求，並預期能促進當地社會經濟發展，全力提升中部地區經濟發展。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據麥肯錫報告指出，亞洲是世界消費增長的引擎，越南有能力成為亞洲消費重要推動力，此外，由於對製造業的持續投資、活躍的外國直接投資和不斷提高的生產力，越南一直是亞洲的佼佼者。過去20年，GDP的實際複合年增長率為5%，是全球平均水平的 1.7 倍。越南政府規劃十年650億美元衝刺基礎建設，可望再刺激越南經濟復甦力道，並提供支撐股市持續走揚動能。