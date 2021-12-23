2021年金管會金檢10家銀行的不動產擔保放款，發現11項缺失，其中有銀行被抓到讓建商以同一借款條件、同一利率繼續展延貸款，未即時進行土地開發，檢查局局長張子浩23日透露，10家銀行中有約一半都有類似問題。

金管會金檢發現銀行有「未向借戶徵提明確興建動工期程，或借戶多次辦理續約展期，未有效督導借戶依約動工開發，致貸放後數年仍未動工興建」，也有「對於餘屋去化率偏低或去化時程過長的案件，未落實逐步收回貸款額度或調高利率的內部風險控管措施」。

張子浩表示，2021年專案金檢10家銀行，被發現有上述類似缺失的銀行應近一半，即約5家銀行，被發現此缺失的銀行，必須要改善，如提高利率或要求至少還部分貸款，張子浩說：「我們追很緊」。

同時檢查局也將不動產擔保放款金檢缺失態樣，發函銀行公會要求轉交各銀行，今年底、明年初將再啟動專案金檢，就會看被金檢的銀行是否有依這項函令去檢視、落實控管。

金管會已再依2021年不動產放款成長量大、成長幅度高及集中度高等多項指標，篩選出10家銀行，7家信合社及3家票券公司，其中票券公司與今年金檢三家票券公司名單完全不同，7家信合社亦是首次金檢，銀行部分則「儘量不重複」，目前看來是民營銀行居多，大型及中小型銀行都有。