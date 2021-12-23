對於上有高堂、下有子女要扶養的三明治族群而言，守護家庭時最關心的莫過於三大責任，包含面對突發的意外或疾病風險，減輕家人經濟負擔的責任；為家人和自己的未來累積財富的責任；以及讓家庭成員擁有足夠保障的責任。綜觀市場上各類型的保險商品，唯獨分紅保單可讓消費者同時享有壽險保障及保單紅利，為三明治族群分擔守護家庭的三大責任。

分紅保單專家保誠人壽長期關注消費者需求，以其深耕分紅保單市場多年的豐富經驗，攜手臺灣企銀推出「保誠人壽福企滿滿外幣終身保險」，自即日起於全台臺灣企銀獨家銷售。投保三年，即可享有終身壽險保障，也讓三明治族群在資金配置上擁有相對的彈性，不須一次繳交大筆保費增加經濟負擔；也不用擔心因為需要長期繳交保費，影響到其他理財規劃。

保誠人壽表示，三明治族群最擔心的，莫過於不幸遭逢人生中突如其來的風險時，無法延續守護家庭的責任，讓家人增添經濟與心理負擔。「保誠人壽福企滿滿外幣終身保險」自第六保單年度起，保障倍數約1.37倍，幫三明治族群提早佈署為自己和家人做好風險規劃，延續守護家庭的責任。

除了壽險保障，三明治族群也肩負著為家人和自己的未來累積財富的責任。相較於一般終身壽險，分紅保單最大的特色在於保戶可以藉由保單紅利，分享保險公司的經營成果。當投資市場暴起暴落時，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，保戶可以透過長期持有達到保障兼具理財的目的。

以「保誠人壽福企滿滿外幣終身保險」為例，自第二保單周年日起，年年享有年度紅利，保戶可以選擇提領現金，或是儲存生息；第六保單年度起，提供長青紅利或長青解約紅利；第七保單周年日起至「保險年齡」達109歲(含)止之每一保單周年日仍生存時，可年年領取生存保險金，保戶可以因應所需靈活運用資金。另一方面，「保誠人壽福企滿滿外幣終身保險」以美元計價，提供給有多元資產配置需求的消費者，分散風險的另一個好選擇。

除了分紅保單的商品設計之外，「保誠人壽福企滿滿外幣終身保險」特別涵蓋了好發於國人的四大主要特定傷病，包含末期腎病變、慢性肝病合併肝衰竭、嚴重肝硬化症、病毒性猛暴性肝炎合併肝衰竭。