氣候危機今年在全球各地釀成災難性死傷。從北極、美國路易斯安那州和中國河南省等地，氣候變遷已改變世界天氣的跡象無所不在。

氣候變遷為全球各地帶來各種天災異象，美國有線電視新聞網（CNN）統整今年十大氣候事件。

10. 格陵蘭冰層頂峰首度降雨

格陵蘭通常白雪皚皚的冰層頂峰今年8月出現紀錄中的首次降雨。海拔約3216公尺高的格陵蘭冰層頂峰氣溫8月15日前後升至冰點以上，是10年內的第3次。落在冰層上的雨水總計70億噸，足以填滿華府哥倫比亞特區國家廣場的倒影池（Reflecting Pool）近25萬次。

根據美國國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center）說法，這是1950年有紀錄以來格陵蘭冰層最大降雨量，然而科學家表示，這種情況將更頻繁發生。

9. 德州酷寒凍出人命

美國德州今年2月出現歷史性酷寒現象，中部平原地帶到東南部多數地區也能感受到這股寒意，凸顯氣候危機能引發酷熱與酷寒的極端現象。

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）當時通報極端冬季氣候造成逾200人喪命，不過網路媒體公司Buzzfeed的獨立分析指出，死亡人數落在500到1000人之間。

8. 致命暴洪襲3大洲

在短短幾週內，西歐、中國河南省和美國田納西州部分地區分別發生毀滅性致命暴洪，造成多人死亡。

7月中時，德國和比利時嚴重水患造成逾200人喪命。中國河南省洪患則奪走超過300人性命。人口1200萬的河南省省會鄭州是受災最嚴重的地區之一。

美國田納西州驚人雨量引發暴洪，超過270間房屋被摧毀，20多人喪命，包括一對7個月大的雙胞胎。

7. 美國重返巴黎氣候協定

美國前總統川普帶領美國退出巴黎氣候協定，拜登1月宣誓就職不久後旋即簽署行政命令，重新加入這項全球性協定。拜登4月矢言要在2030年前讓美國溫室氣體排放量砍半。

6. 聯合國報告出現紅色警戒

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）每6到7年會公布一份報告，總結氣候狀態研究，最新報告今年8月出爐，報告作者做出結論，稱氣候危機「明確無誤」是人類造成，且已經發生「廣泛而迅速的變化」，當中有些變化是不可逆的。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說這份報告是「給人類的紅色警戒」。

5. 格拉斯哥關鍵氣候峰會

世界各國領袖11月齊聚蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參與聯合國安排的氣候變遷峰會，即聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。近200個國家針對如何限制全球暖化磋商近2週後簽署格拉斯哥氣候協定（Glasgow Climate Pact），這項協定首度承認燃燒化石燃料在延續氣候危機方面所扮演的角色。

雖然最終協定展現些許進展，但協定文本仍未反映出科學家呼籲的急迫性。

4. 艾達颶風肆虐

4級颶風（Ida）8月底席捲美國東南部，在密西西比州和已遭風暴肆虐的路易斯安那州摧毀住家、將路樹連根拔起，並造成逾100萬用電戶停電。

科學家說，艾達符合氣候變遷讓颶風更加危險的所有特質：帶來更多降雨，登陸後移動更為緩慢，還會製造更大的暴潮。

但艾達的影響不僅止於墨西哥灣地區。隨著艾達往內陸移動，颶風尾在東北部一帶引發暴洪緊急情況。洪水在東北部造成數十人罹難，許多人在紐約市公寓地下室溺斃。

3. 12月龍捲風爆發

在這充滿極端天候的一年尾聲，一連串龍捲風在12月12、13日席捲美國中西部和東南部。一年中的最後一個月份通常是龍捲風最為安歇的時候，但溫暖氣溫卻帶來了歷史性紀錄。

在肯塔基州，龍捲風將路樹連根拔起、把住家夷為平地，還造成數十人喪命，州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會上表示，這些龍捲風的毀滅程度已達到「我從未見過的地步」。

2. 熱浪侵襲美國西北沿岸

6月底時，空前熱浪席捲美國西北部太平洋沿岸和加拿大卑詩省，創下破紀錄高溫，科學家指出，要不是人類造成氣候變遷，這種熱浪「幾乎不可能」出現。

在卑詩省，這波熱浪助長了快速蔓延的野火，這場大火在氣溫飆升至攝氏49.4度、創下加國史上最高溫紀錄的一天後，讓李頓村（Lytton）付之一炬。

1. 乾旱、野火和水資源短缺

在嚴重災害中，美國西部一直處於歷史性的多年旱災中，科學家表示，這是氣候危機不僅左右天氣，還影響供水、糧食生產及發電的清楚跡象。

這場超大旱災也為危險的野火鋪路。今年最大的3場野火「靴筒山大火」（Bootleg Fire）、迪克西大火（Dixie Fire）和卡爾多大火（Caldor Fire）已燒毀約65萬公頃土地，面積相當於半個康乃狄克州。

科學家說，這個夏天只是未來情況的預演。聯合國8月報告總結指出，可能每10年左右一遇的乾旱，如今發生頻率增加70%。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101223