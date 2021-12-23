王力宏被前妻李靚蕾指控婚內約砲、召妓，甚至影射與某人妻有不正當男女關係，外界根據線索推測對象就是徐若瑄，徐若瑄為此三度發文捍衛清白，並強調不是「介入別人婚姻的第三者」，對此，知名律師林智群建議最好的處理方式就是「直球對決」。

徐若瑄昨（22日）第三度發文自清，她表示連日來不實指控，導致她身心俱疲，對於被無憑無據、指名道姓的詆毀自己，她再次重申不是外界口中「介入別人婚姻的第三者」，強調這是最後一篇聲明，如果再有後續會委由司法處理，對此，律師林智群建議徐若瑄最好的處理方式，不是找王力宏或李靚蕾為自己澄清，而是要改由直球對決。

林智群表示徐若瑄若肯定李靚蕾的影射是不正確，或敢賭一把她手中沒有任何證據，可以直接要求對方在限定時間內道歉，不然就直接提告誹謗，畢竟到時進法院就是用證據說話，如果沒有把握的話，建議最正確作法就是躲在角落等風暴過去，強調「躲在角落，李靚蕾也不會再補刀了」。

徐若瑄老公今（23日)透過律師發出聲明，表示不捨老婆捲入該事件，還遭受各種不實影射及誹謗，已經嚴重影響到一家人平靜生活及傷害夫妻名譽，決定站出來全力保護妻子，不再讓任何人傷害她以及家人，更強調「身為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人」，相信愛妻百分之百清白。