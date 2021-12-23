民進黨拋出大新竹縣市合併議題，民進黨立法院總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，引發爭論。入口網站《Yahoo》今(23日)起以「若是竹竹併，你看好誰最有可能擔任下一任新竹地方首長？」進行網路民調，截至今15時止，有23.2%網友選擇林智堅(現任新竹市長，民進黨)、0.9%邱顯智(現任立法委員，時代力量)、29.1%高虹安(現任立法委員，民眾黨)、34.9%楊文科(現任新竹縣長，國民黨)、3.4%為其他以及8.5%為不知道/沒意見。

民進黨22日舉行中常會時，身兼黨主席的蔡英文總統針對新竹縣市合併一事下達動員令，要求《地方制度法》修正草案本周五立法院院會付委；她說，提升地方治理量能，縣市的整合跟合併必須是考慮方向，且重點在於，既然已發動修法，就必須讓修法順利完成，「這點希望所有中常委、立委也可以支持」。蔡英文昨晚也在臉書發文，希望大家一起支持修法。

不過，民進黨拋出竹竹併升格議題也讓外界吵翻天。《Yahoo》今起至27日止進行相關的網路民調，截至今15時許，已有2300人進行投票。該民調也詢問網友「你認為竹竹併是否有助於國家發展？」其中有12.2%網友認為非常有幫助、12.1%還算有幫助、18.7%不太有幫助、50.5%完全沒幫助，以及6.5%為不知道和沒意見。

至於「不同政黨對於新竹縣市合併有不同看法，你比較支持哪一種？」則有17%網友選「竹竹併(合併新竹市、新竹縣，民進黨提議)」、20.7%選竹竹苗併(併新竹市、新竹縣、苗栗縣，國民黨提議)、55.3%選維持現狀、1.9%其他，以及5.1%為不知道/沒意見。