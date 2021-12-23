新竹市長林智堅。(取自林智堅臉書)

蔡英文總統在臉書呼籲儘速修法讓新竹縣市合併升格，點燃新竹縣市首長戰火。新竹縣長楊文科親自在蔡臉書留言，痛批修法強渡關山「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」新竹市長林智堅也留言槓上楊文科「大新竹合併升格，刻不容緩！希望大家一起支持修法」。

蔡英文周三在民進黨中常會要求儘速通過《地方制度法》修法，昨晚也在臉書貼文，為新竹縣市的合併發說帖，強調新竹縣市作為台灣的科技重鎮，合併升格，提升地方政府的治理規模，強化台灣關鍵產業的發展量能，「這是一個迫切的議題」。

楊文科隨後在蔡英文臉書留言表示，新竹縣市合併升格為第七都直轄市，「真的有這麼急嗎？」台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後，採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。

他質疑新竹縣市合併升格，為何不能凝聚共識後進行？為何不能比照由下而上的民主升格方式進行？為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」

林智堅則在留言中大力支持蔡英文，強調受到全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機。

他說，現在正逢全球供應鏈重組，也是大新竹重組的關鍵時刻，無論是中科或南科都在直轄市，大新竹合併升格，才能事權統一、提高治理效率，不只成為竹科的後盾，更可讓人民安居樂業。「大新竹合併升格刻不容緩！希望大家一起支持修法，我們會持續努力」。