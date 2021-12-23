由屏東市公所發行的500元振興消費券23日亮相，採用市花「扶桑花」圖樣、共具8道防偽功能。（謝佳潾攝）

由屏東市公所發行的500元振興消費券23日亮相，採用市花「扶桑花」圖樣、共具8道防偽功能。（謝佳潾攝）

由屏東市公所發行的500元振興消費券23日亮相，採用市花「扶桑花」圖樣、共具8道防偽功能。（謝佳潾攝）

由屏東市公所發行的500元振興消費券23日亮相，採用市花「扶桑花」圖樣、共具8道防偽功能，將於31日起比照「疫苗施打站」規格分批分流發放，而市民若在指定時間無暇領取，還有5天補領期，被讚振興地方經濟的方式很便民。

屏東市代理市長程清水指出，透過今年市公所結餘款1億9000多萬所發行的500元振興消費券，將於31日起至明年1月分3梯次發放，第1梯在31日以及明年1月2日，第2梯在明年1月8、9日，第3梯則在1月15、16日，而每梯次因人口數不同、領取站數也不同。

程清水說，公所發放消費券的方式，完全比照疫苗施打站辦理，以通知單的方式告知市民何時到何站領取，同時也呼籲以「戶」為單位代領，藉此分批分流不造成群聚現象，此外也考量有市民無暇在指定時間領取，所以特別開放可在1月23至27日到市公所5樓大禮堂補領。

而談及消費券的使用，程清水自信道，「市民安心使用、業者放心賺錢」，他說，該批消費券面額為5張100元，委由財政部印刷廠印製，除圖樣採用市花「扶桑花」外，還具有8道防偽功能，正面包含「防偽纖維絲」可見随機分布的藍色與紅色纖維絲。

同時還有「防偽底紋」特殊藝術網屏、「彩虹印刷」結合多色渲染形成漸層式色彩、「螢光油墨」在紫色光源照射下顯現圓形黃色色塊、以及「序號控管」掃入QRcode即顯示單一識別碼及防偽驗證碼等。

此外「微縮文字」用放大鏡檢查可見「PINGTUNG」、「100」字樣，背面則有「防複製」功能，影印複製會顯現『複製無效』字樣，而「刮擦反應」使用硬幣亂擦，會顯現『PIGUNG』字樣，防偽細節相當多元。

程清水強調，希望市民能好好善用振興消費券，不要直接拿去換錢而喪失了促進地方經濟的本意，同時也提醒市民，振興消費券使用期限從發放日起至明年3月31日，請大家盡早在期限內使用完畢，凡屏東市的店家、攤商都可使用。