民進黨立院黨團挾人數優勢，將通過2兆2620億元的明年度中央政府總預算案逕付二讀提案，對此，名嘴黃益中直言，自己不知道為何民進黨這麼急推總預算案，但自己猜測恐跟大新竹合併案有關，同時，身為新竹人的黃益中也說出自己對大新竹合併案的看法。

黃益中昨（22日）在政論節目「新聞面對面」上表示，自己很納悶為什麼民進黨要急在這時候通過總預算案，於是查詢一下，發現民進黨團總召柯建銘曾說，藍委林為洲曾嗆聲，如果大新竹合併要升格，國民黨就會卡預算案，現在剛好兩件事綁在一起，逕付二讀的預算和大新竹的合併案，然後又是柯建銘主導的時候，大家就會好奇，柯建銘是不是背後直指的就是要突圍地方制度法的修法。

黃益中直言，自己是新竹人，如果問新竹人贊不贊成新竹縣市合併，大家都贊成，但民進黨急著推行，他憑良心講，可能會對民進黨造成很大的傷害。黃益中指出，按照地方制度法原來的規定，縣市升格有兩種方式，第一種是縣市政府擬定升格改制計畫後，經縣市議會同意，然後報請內政部再報請行政院，過去許多縣市合併都是這樣由下而上合併；其次為內政部徵詢縣市政府意見後，直接報請行政院合併，現在尷尬的地方來了，新竹縣市合併目前是新竹市長林智堅很積極，而新竹縣長楊文科雖然贊成，但有疑慮，所以兩方並未兩情相悅。

此外，黃益中指出，自己綠營朋友也認為，民進黨這次是因人設事，玩的太大了，如果民進黨僅討論新竹縣市升格，然後下次再選大新竹合併後的市長，相信大家沒有意見，也會覺得民進黨做的很好，但是綠營過去七年不提，現在才提出，當然他相信法案一定會過，但這種並非兩情相悅的結合，一定會引起反彈。且如果要談新竹縣市升格，那其他縣市是不是也要一視同仁，現在最有資格升格的是彰化縣，其人口有125萬人，按照現行地方制度法是可以升格，但直到現在沒有下文。

黃益中稱，目前六都占台灣七成人口，如果加上新竹縣市100萬人，彰化縣的125萬人，就占全台灣人口的八成，全台灣集中八成人口都在直轄市，請問剩下兩成人口要怎麼辦？難怪基隆市長林右昌很在意，因為其他縣市都在升格，那基隆市的未來該怎麼走？這時主持人謝震武馬上請基隆出身的綠委高嘉瑜講講話，只見高嘉瑜反應是尷尬的微笑。