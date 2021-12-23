「台北最High新年城-2022跨年晚會」將於31日晚間7時在台北市民廣場登場，配合中央及北市防疫政策，晚會活動現場將圍設管制區，設置3個入口、24個通道。民眾進場須採實名制，可透過台北通APP掃描QR code，或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。

北市府觀光傳播局長劉奕霆表示，因疫情仍然嚴峻，跨年晚會將採較高規格管制措施，活動當天將於舞台前方圍設管制區，並於松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，當天下午3時開放進場，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。

2022台北跨年入場採實名制，民眾可透過台北通App或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

劉奕霆表示，民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。

觀傳局補充，松高路及松壽路兩側各有10個通道，悠遊卡通道2道，7道一般通道，1道快速通關，新仁愛路4個通道，含悠遊卡通道1道、2道一般通道、1道快速通關，共有24個入口通道。已入場民眾可蓋手章，出示手章由快速通關進入，無需再掃一次實名制。

此外，觀傳局也將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手。

劉奕霆也提醒參與民眾場內僅供飲水、禁止飲食，有發燒或呼吸道症狀民眾請勿參與活動。另如民眾近距離觀賞101煙火，請做好防護措施(如眼鏡、護目鏡)，避免落焰造成眼睛不適。未能到現場的民眾，仍可透過轉播全程收看。

12月31日晚間7時至隔日凌晨1時於東森綜合台播出，網路平台將於台北市政府Youtube、台北旅遊網FB、myVideo、Line Today、Yahoo TV、東森新聞Youtube及FB、必應創造Youtube播出，國內行動影音平台將於麥卡貝網路電視播出，海外平台則於東森美洲新聞台、東森美洲超級台、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台播出，廣播亦於台北廣播電台同步播出。