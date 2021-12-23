「水頭人家」業主「薛哥」打造環繞民宿的生態水渠、生態池。（謝明俊攝）

「水頭人家」業主「薛哥」打造環繞民宿的生態水渠、生態池，引用潔淨山泉水。（謝明俊攝）

大湖鄉大窩生態園區現是縣內知名的生態保育區。（謝明俊攝）

「水頭人家」月前才獲得交通部觀光局頒發「好客民宿」證書。（謝明俊攝）

「水頭人家」廣泛使用太陽能燈具。（謝明俊攝）

退休警官「薛哥」在大湖鄉大窩老家興建民宿「水頭人家」，從起造到完工，他一手設計規畫，將大窩社區好山好水的生態，融入民宿設施及經營中，包括環繞民宿周邊興建生態水渠，不僅可以調節屋內溫度，還能成為螢火蟲的棲地，成為吸引遊客亮點，獲得苗栗縣政府環保局評選為「綠色旅遊」中銅級環保標章旅館殊榮。

環保局表示，環保署推動以友善環境的方式規劃的「綠色旅遊」，從旅遊行程包含到環境教育設施場所遊玩、至綠色餐廳用餐、選擇環保標章旅館住宿等，苗栗縣擁有豐富的自然環境景觀，18鄉鎮市各具有其獨特的在地自然景觀及人文特色，環保局積極推廣綠色場域，鼓勵轄內旅宿業者落實環保作為，朝環保標章旅館認證邁進。

位在大湖鄉大窩生態園區的「水頭人家」特色民宿，經過環保局數月協助輔導，月前通過環保署服務業環保標章審查，獲得「銅級環保標章旅館」認證，成為縣內第6家取得認證的環保標章旅館。

「水頭人家民宿」位於台三線水頭寮大窩生態園區內，業主「薛哥」是一名退休警官，退休前規畫以自家祖傳農田改建成民宿，前後2年時間完工，在設計規畫期間就想到將大窩地區生態特色融入建築內，例如，他建置環繞民宿的水渠，引進潔淨的山泉水，讓水渠發揮調整房屋溫度的功能，並興建小橋流水及生態池等造景，成為庭園造景的一環，將環保與造景融成一體，並廣泛使用太陽能節電燈具，引導住宿旅客資源回收，利用自然工法建置庭園，減少化學農藥除草滅蟲，並提供旅客生態導覽活動，讓旅客更能了解當地生態歷史文化等，以及自然保育的重要性。

月前，水頭人家民宿首先獲得交通部觀光局頒發的「好客民宿」，再獲苗栗縣環保局銅級標章認證，證實發展旅遊觀光也可以很環保。