湖人目前苦吞3連敗，戰績16勝16負排在西區第6，昨天對太陽比賽迎回「魔獸」霍華(Dwight Howard)和荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)，不過這並沒讓他們贏球，以90：108大敗，而這場比賽教練依舊用狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)擔任中鋒，但他表現不理想，場上正負值僅-26。

DeAndre Jordan at least appeared to THINK about jumping a couple times on the defensive end here, so maybe that's progress? pic.twitter.com/zwhfQRYvnb — Nate Duncan (@NateDuncanNBA) December 22, 2021

這場比賽狄安卓喬丹拿下1分8籃板1抄截，總共只出手1次、罰球2中1，而他在比賽中雖然搶下8個籃板，但防守不佳，甚至幾度毫無幹勁用眼神防守，時間大概是比賽第3節8分55秒左右，另外與他對位的太陽禁區球員艾頓(Deandre Ayton)拿下19分11籃板2抄截2火鍋，命中率高達81.8%。

狄安卓喬丹表現也引起美媒注意，知名數據統計媒體《StatMuse》就在推特發文，顯示他在對太陽比賽上場15分鐘，正負值-26，是2000年以來至少出賽15分鐘湖人球員裡倒數第二差，另外他本季至今總正負值是-92，在至少出賽350分鐘球員裡排第二低，能看出他在場上對湖人沒什麼幫助。

DeAndre Jordan was -26 in 15 minutes tonight.



That’s the 2nd lowest +/- while playing 15 minutes or fewer by a Laker since 2000.



He is -92 for the season, the 2nd lowest by any player who has played 350 minutes or fewer. pic.twitter.com/R30eE1nc9R — StatMuse (@statmuse) December 22, 2021

而本場比賽解除隔離的霍華沒得到任何上場時間，在疫情風波前，教練佛格(Frank Vogel)一度開始重用霍華，不過之後霍華因健康安全協議無法上場，狄安卓喬丹得以繼續擔任中鋒，本季狄安卓喬丹打了18場先發，13.5分鐘裡拿下4.5分5.8籃板，投籃命中率67.5、罰球60%。

霍華本季只打3場先發，在平均15.1分鐘時間裡拿下5分5.4籃板，命中率62.5%、砍進6顆外線，命中率還高達75%，罰球則是60.9%，除了外線，其中數據大概和狄安卓喬丹差不多，但外界都認為霍華防守積極度勝過狄安卓喬丹，對教練不多派霍華上場感到不解。