高雄城中城社區大樓發生火警重大傷亡事故後，新竹縣已將類似大樓全面安檢，縣長楊文科23日訪視竹北市金寶大樓，了解現場建築及消防改善情形，也提醒建築物所有權人儘速改善缺失，並向住戶宣導火災安全觀念，縣府將持續站在協助立場積極輔導，提供專業的諮詢服務。

新竹縣消防局長孫福佑指出，該局除配合內政部老舊複合用途建築物公共安全做專案性聯合檢查外，也陸續辦理公共安全防災論壇、消防搶救演練等，針對老舊建築物的缺失，除限期改善外，也配合設置住警器、滅火器等設備，補強改善期間建築物的安全性。

楊文科說，高雄城中城事件發生後，縣府已將縣內類似大樓全面安檢，特別將成果實地再次檢測，也看到租房樓層的出入通道是相當寬敞及明亮，縣府協助加裝住警器、滅火器，經過測試都是正常，火災廣播系統也很清楚，並積極與住戶及房東溝通，做好萬全保護措施。

竹北市金寶大樓為1980年建物，早期是竹北市唯一的電影院，隨著商圈的轉移而沒落，目前5、6、8樓供出租套房使用，1樓及地下1樓供遊藝場及視聽歌唱場所（已停業），其餘為閒置樓層。

大樓出租套房許姓管理人說，謝謝消防局來給他們做消防安全指導，讓消防安全措施更加完善，每間套房都有協助安裝住警器及走廊加裝警報系統，也改善消防水管、裝設發電機及消防幫浦等設備，2個安全梯的雜物也都清除及走廊淨空，整體出入動線暢通無阻，住戶紛紛反映更放心，比以前更安全。