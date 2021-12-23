全球政府為對抗氣候變遷及達成減少碳排放之目標，競相鼓勵投入電動智能車，未來汽車智能化趨勢成形之下，相關題材的投資商品也趁勢崛起。證交所表示，12月15日（上周三）掛牌的永豐智能車供應鏈ETF（00901）屬於國內成分證券ETF，主要投資的正是台灣市場智能車相關供應鏈的電子科技族群。

受到特斯拉22日股價大漲7.49％的激勵，今（23）日股價表現不俗，以15.2元上漲0.86％作收，成交量增至9822張，較前一日的3855張激增近1.55倍。

證交所表示，永豐智能車供應鏈ETF追蹤永豐投信委託臺灣指數公司客製開發的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，主要利用上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台，選取智能車用電子與綠能關鍵產業，並由財團法人車輛研究測試中心篩選上市櫃電動車供應商，再經流動性檢驗、稅後純益之財務指標篩選後，從各關鍵產業群組中，按市值排序及挑選共50檔成分股。

永豐投信指出，觀察新車發展的主流趨勢，除了動力系統的改變外，電動車與傳統車的全面智能化，更帶動龐大的科技需求，車用半導體、車聯網感測器等零組件的需求也快速增長，而台灣供應鏈廠商不但早在2005年特斯拉草創之初即協助投入開發，並且台廠也掌握了全球晶片、資訊科技軟硬體技術、精密機械工業等新產業聚落優勢，未來成長商機值得持續關注。

證交所表示，ETF追蹤指數績效表現，選擇ETF時最好先瞭解指數編製規則及成分股內容，以永豐智能車供應鏈ETF為例，其標的指數於每年6月及12月定期審核，最新12月16日盤後生效的成分股異動為新增和刪除各7檔個股。