針對全球各大學學術成績評比，「2022世界大學學術表現排名（URAP）」結果出爐，台灣共有58所學校上榜，其中，「中亞聯大」系統學校中，中國醫藥大學在世界排名第397、位居全台第3名，亞洲大學排名全球第865名、全台第13名，成果斐然。

亞洲大學研發長殷湄晶指出，這項由土耳其中東理工大學（Middle East Technical University）公布的排名，從2010年開始針對全球大學的學術表現做評比，今年共有2萬6000所大學參與，經論文量、引用論文數、引用影響總數、5年學術文獻總量、論文影響總數及國際合作等項目評比，公布學術表現領先的全球排名前3002所學校。

亞洲大學在評比中排名全台第13、位居台灣私立大學第5名，中國醫藥大學則位居台灣私立大學第1。對此成績，「中亞聯大」董事長蔡長海表示，中醫大排全台私大第1，亞大在非醫學類排私大第1，證實兩校辦學的努力受到國際肯定；期許中亞聯大兄弟校未來持續精進，再創佳績，朝國際一流大學邁進。

亞洲大學校長蔡進發則說，亞大注重教學研究，並努力朝人工智慧領域發展，根據史丹佛大學近日公布的調查，亞大有14位教授獲全球前2％頂尖科學家；此外，亞大AI學院近年來帶領電機、護理、醫健等學院，與微軟、亞馬遜AWS，及台達電遠傳、趨勢科技等單位合作，以亞大醫院為基地，打造AI＋5G的安全智慧醫療場域。

蔡進發指出，亞大設立中部金融科技培訓基地、創意設計發明中心、智慧產學經營管理平台等，在管理、創意設計、人文等學院投入大數據、物聯網及金融區塊鏈跨領域學習與運用，未來將持續延攬全球優秀師資，盼國際排名更上層樓。