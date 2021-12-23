印度政府罕見連續兩天試射自主研發的「普拉萊」（Pralay）準地對地彈道飛彈，專家表示這將增加印度陸軍在戰場戰術上的靈活性。

印度國防部昨天發布新聞稿稱，由國防研究暨發展組織（DRDO）研發的普拉萊飛彈，在奧里薩省（Odisha）卡蘭島（APJ Abdul Kalam Island）首次試射成功。

新聞稿說：「這次試射達成所有設定的目標。新的飛彈循預定準彈道軌跡行進，準確命中目標，驗證了它的控制、導引和彈道計算。各子系統也有令人滿意的表現。」

印度國防部說，部署在撞擊點周遭的感應器捕捉飛彈軌跡和整個過程。印度新聞局透過推特公布試射的影片。

另據印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述政府官員報導，DRDO於今天上午以不同設定及距離，再次試射普拉萊彈道飛彈，而這也是印度首次接連兩天成功試射研發中的飛彈。

準彈道飛彈在行進途中可改變軌道或方向，它的飛行軌道較彈道飛彈低，所以速度更快，但也因此射程較短，美軍的MGM-140和中國人民解放軍的東風15等，都是此類型飛彈。

根據印度國防部的資料，普拉萊是以固體燃料推進，射程為150至500公里，可使用機動平台發射。

印度網路媒體The Print報導，DRDO是於2015年開始研發普拉萊彈道飛彈，並引述前DRDO專家古普塔（R.K. Gupta）說，普拉萊作為彈道飛彈，將與已在服役的超音速巡弋飛彈「拉莫斯」（BrahMos）相輔相成，進而改變印度軍方的戰場戰術運用。

報導說，彈道飛彈與巡弋飛彈各有優勢，巡弋飛彈擁有高靈活性、匿蹤性和滯空性；但彈道飛彈擁有更快的速度，增加對手防空系統的攔截難度。

報導說，普拉萊尚未正式服役，因為軍方還希望提升它的射程。