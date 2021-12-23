林男在林男在網站上留言要在高捷美麗島站隨機殺5人，被高雄市刑大警方逮獲。（林靖宜攝）

林男在網站上留言要在高捷美麗島站隨機殺5人。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名林姓男子疑因在臉書上受到網友刺激，今（23）日上午6時在噗浪網站留言將於捷運美麗島站隨機殺5人，警方發現留言的林姓男子上午10時正在高雄榮總就醫，警方訊後依恐嚇公眾罪將林嫌移送法辦。

24歲的林姓男子23日上午6時在社群軟體「噗浪」上留言：「明天我會在高雄捷運美麗島站隨機殺五個人，你們大概會覺得是開玩笑，也許真的是開玩笑，看你們要不要相信」，底下就有網友回應說要報案，他還回說：「我剛好想被抓走！」

警方受理網友報案後，立刻檢視網站比對資料，於早上10時，找到涉案的林姓男子，發現他人正在高雄榮總急診就醫中還開著直播，但他情緒不穩，經治療後進入昏睡狀態。

林男母親表示，可能是他在臉書FB網友刺激，才一時情緒失控，還不斷喊說要網友跟他道歉，才在社群媒體留言，由於林男涉嫌違反《刑法》恐嚇公眾罪，先查扣手機後，等他清醒後再作筆錄，全案移送地檢署偵辦，並建議強制治療。