青瓦臺民政首席秘書金晉局的31歲兒子在求職履歷中填了「父親是民政首席」等語，引發韓國社會譁然。

青瓦臺民政首席秘書金晉局的31歲兒子近期被爆出，求職時在履歷上填了「父親是民政首席」等語，更不斷強調父親的身份能夠「提供許多幫助」等，引發社會譁然，消息曝光後，金晉局向韓國大眾道歉並請辭獲准。

綜合韓國電視台文化廣播公司（MBC）、《朝鮮日報》報導，金晉局現年31歲的兒子金某日前求職時，在履歷表上的5大項中只寫了寥寥數語，但是句句離不開身為高官的父親。例如「成長過程」一欄只寫了一句「父親是現任民政首席金晉局」；「學生時期」及「性格優缺點」這2項分別寫上「父親能夠提供許多幫助」、「我去跟父親說說好話，幫企業實現夢想」；在「經歷事項」及「申請動機和抱負」2項中，他寫道，「請相信我，聯繫我。我不會說謊的」、「請幫助我在這裡展翅高飛」。

據悉金某求職的領域是金融業，目標年薪是3500萬至4000萬韓元（約新台幣81.7至93.4萬元），他一共投遞了5封內容類似的履歷。

另外，他在履歷中寫自己於2018年3月自龍仁大學畢業，但實際上他根本沒有在龍仁大學讀到畢業，中途轉學到其他大學後就主動退學，形同大學沒畢業。

消息曝光後，金某向媒體坦承自己的錯誤並道歉，稱自己不懂事，「真的很抱歉，我太想找到工作了，所以做出了如此不懂事的行為。」

金某目前任職於一間IT公司，他說向這間公司提交的是正常履歷，澄清自己並沒有去先前履歷中提到父親的公司面試。

據悉先前收到金某履歷的5間公司都有聯繫他，其中一名企業老闆形容履歷「太露骨」，看到時還以為是惡作劇。

金晉局也向韓國大眾道歉，解釋兒子有不安及強迫等症狀，並且一直在接受治療。不過他也強調，發生這種事「沒有辯解的餘地」，而且不應發生，「我深表歉意。」

金晉局也向韓國總統文在寅請辭，文在寅也立即接受辭呈。據悉上任民政首席才9個月的金晉局不斷道歉，強調作為父親的自己很無能。