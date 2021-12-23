民進黨積極推動新竹縣市合併，立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，預計明天立法院會一讀交付委員會審查，蔡總統更下令盡速完成修法，引發各界質疑。行政院長蘇貞昌今受訪表示，總統明確表示新竹縣市合併是迫切的問題，迫不及待，希望立法院一致支持，讓新竹縣市合併早日實現。

蘇貞昌表示，台灣因為全體國人同胞的努力，在數位、在半導體以及在全球有領先的關鍵地位，而全球也產業鏈重組，變化快速，我們想辦法要把優先地位持續地擴大、擴張，所以以新竹科學園區為基地的這一個半導體產業等，都有必要再擴張，再更增加各方面的能量。

蘇貞昌說，新竹縣市的合併，不但能夠增加能量，而且符合大多數新竹縣市民眾的期待。總統也明確表示，希望這迫切的問題，迫不及待，希望立法院能夠大家一致支持，能夠讓新竹縣市合併早日實現，增加台灣的競爭力，讓台灣在全球領先地位再擴大。