警方提醒，雪季期間，出發前務必查詢路況與管制資訊，並確認車況良好再上路（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真)

合歡山雪季期間自年底展開，25日（週六）將先有一波入冬以來最強冷空氣報到，有機會迎來「銀色耶誕」，花蓮警方除提早呼籲登山人車注意外，也提醒，為期60天到明年2月28日雪季節交管，將針對台14甲大禹嶺、武嶺及翠峰路段，進行交通疏導勤務，以維護合歡山雪季期間沿線交通安全順暢。

合歡山位於花蓮、南投及台中3縣交界處，民眾可行駛台8線、台14甲線上山賞雪，但因路面結冰溼滑，往年車輛打滑、拋錨事故不少，常造成交通壅塞。尤其本週六將有一波冷氣團南下，預料先出現登山賞雪人車。

新城警分局表示，合歡山雪季期間本月31日展開，為期60天，至明年2月28日，期間進行交通疏導管制，花蓮轄區台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心，實施交通管制疏導措施，如遇積雪時，將配合南投警局同步實施交通管制，未積雪時，則實施交通疏導，路面結冰則實施管制後視剷雪狀況掛雪鍊放行，維持交通秩序。

警方提醒，雪季期間遇有下（積）雪或路面結冰時，依公路總局發布的交通管制資訊，視情況封路鏟雪，通行車輛須加掛雪鍊通行、或實施禁止機、慢車及大型重型機車進入管制路段等規範，呼籲民眾出發前先查詢路況，並確認車況良好後再行上路。

雪季期間太魯閣國家公園管理處也加強入山申請管制，從今年12月31日起至明年2月28日止，不論有無下雪，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），須附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

此外，雪季期間須攜帶攀登雪地使用的重型裝備，太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警將在各登山口處，採抽檢的方式，檢查各登山隊伍或個人所攜帶的裝備及入山入園資料等，以確保雪季期間的登山安全。