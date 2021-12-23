「蕾宏鬥」讓看卦網友吃瓜吃得好撐，王力宏過去被譽為華語樂壇的音樂王子，寫下許多膾炙人口的情歌與浪漫歌詞，不過攀得愈高就可能跌得愈深，如今這些歌詞卻被狠狠打臉，以下整理出網友熱議的15句「王力宏超打臉歌詞 」，例如：「花田裡犯了錯」、「多的是，你不知道的事」，簡直句句神預言劈腿風波，網友不留情狠酸：「到底道德放在哪裡」？

1：多的是，你不知道的事~《你不知道的事》：網友們第一時間瘋傳的打臉歌曲就是這首《你不知道的事》，尤其歌詞「多的是，你不知道的事」，更是神呼應王力宏多年來砲友不斷的指控，網友笑稱：「完美的歌曲，把親身經歷寫進去。」

2：Forever love，我只想用我這一輩子去愛你《Forever love》：《Forever love》可以說是王力宏傳唱度最高的歌曲之一，歌詞「Forever love，我只想用我這一輩子去愛你」，當年聽來超級浪漫，但現在卻狠狠打臉王力宏自己，網友們直呼：「現在聽來好噁心」、「你讓大家怎麼相信forever？」

3：花田裡犯了錯《花田錯》：王力宏《花田錯》中的歌詞「花田裡犯了錯，說好破曉前忘掉」、「原諒我多情的打擾」也被網友狠酸是完美預言：「完全是把生活完全融入歌詞當中，不愧是犯錯的男人 」、「終於知道當年花田裡犯了什麼錯」，酸度破表。

4：BABY你就是我的唯一《唯一》：《唯一》在當年是許多人的失戀神曲，講述男女分手後仍離不開對方的痛苦，而現在王力宏被大眾視為渣男，這首歌現在聽根本打臉到不行！網友們也失望地表示：「你的baby還真多」、「不知道哪一個才是唯一？」、「Baby 妳是我的唯一二三四五六.....+n」

5：不懂得道歉，我沒那麼聰明《心跳》：王靚蕾19日對王爸爸的親筆信做出回應，否認以小孩威脅王力宏結婚，並要求王力宏在19日下午3點前公開道歉，許多網友都在線等王力宏出聲，最後卻沒等來王力宏的道歉聲明，反而看見王力宏錯字、漏洞百出的藉口，也讓網友酸說：「真的不懂得道歉」。

6：小小的愛在大城裡好甜蜜《大城小愛》：李靚蕾千字長文痛訴王力宏長期劈腿，在各個城市都有約炮、召妓，而王力宏15年前發行的歌曲《大城小愛》中歌詞「小小的愛在大城裡好甜蜜」，恰好呼應王力宏在各城市劈腿情事，網友紛留言「原來就是很多大城都有小愛，難怪唱的這麼動人」。

7：到底道德放在哪裡《A.I.愛》：這首歌也在爆料文出現後再度掀起一陣熱烈討論，歌詞中提到「到底道德放在哪裡」，現在看來諷刺意味十足，網友們都忍不住洗版留言：「你對於家庭的道德放哪裡？」、「王力宏真預言家」、「王力宏真不是穿越過來的嗎？」

8：我漂（嫖）向北方，別問我家鄉《漂向北方》：有網友自改王力宏與黃明志的合唱曲《飄向北方》，將歌詞改編成「我嫖向北方...那裡很多包廂」、「我嫖向北方～別問我家鄉～肩上沉重的行囊～擋不住慾望」等，PH值低到不行。

王力宏當年支支浪漫深情歌詞如今對照背叛妻子的行徑格外諷刺。（中時資料照片）

9：我依然愛你《依然愛你》：王力宏在2011年作詞作曲的《依然愛你》，講述男女感情穩定後，全心全意愛著的對方心境。但隨著王力宏對婚姻不忠、變成渣男代名詞，這首歌也變成打臉神曲之一。

10：這是愛，我們的愛，還不確定卻好實在《第一個清晨》：王力宏被李靚蕾指控婚後仍有超多砲友、在各處留情，甚至讓炮友們以為自己都是他的「唯一」，這也被網友挖出與歌詞「這是愛，我們的愛，還不確定卻好實在」好符合，簡直就是對炮友們說的話，開酸王力宏：「每個人都不確定，但都是愛」。

11：在愛的幸福國度，妳就是我唯一《愛的就是你》：一樣呼應王力宏結婚後到處約炮，歌曲《愛的就是你》中一句「在愛的幸福國度，妳就是我唯一」同樣被網友拿來大做文章，表示：「在每一個幸福國度，都有唯一」、「宏宏好多愛的國度」。

12：這無聲的夜，現在的我，需要人陪《需要人陪》：王靚蕾在爆料文中指出，王力宏在每個城市，都有個互動像熱戀情侶一樣但不談感情的「朋友」，而網友也挖出歌詞：「這無聲的夜，現在的我，需要人陪」開罵王力宏：「在每一座城市都需要人陪」、「到底要幾個人陪？」。

13：忘不了，曾經愛得那麼的狂野《安全感》：王力宏《安全感》中的歌詞「親愛的，你家的路怎會越開越遠」、「忘不了，曾經愛得那麼的狂野」，同樣被網友拿出來嘲笑，表示王力宏早在多年前就暗示自己的各種超渣行為：「越開越遠，當然是開去其他女生家囉」、「力宏這幾年真的愛得好狂野」。

14：心動之前記得開口，問一問星座才能進攻《星座》：王力宏17年前的經典歌曲《星座》中寫到「如果説女人才十二種不同，愛情不會讓男人那麼的頭痛，那麼心動之前記得開口，問一問星座才能進攻。」同樣引來網友狠酸：「把妹寶典」、「力宏不知道有沒有集滿12星座了」。

15：你不在，當我最需要愛，你卻不在《你不在》：王力宏終於在事件發燒了3天後終於出面向李靚蕾與大眾道歉，並表示自己將暫時退出演藝圈，而網友也拿出《你不在》的這句歌詞，笑稱：「提前寫給前妻的歌」、「這下老婆真的不在了」。